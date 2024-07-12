НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт подсказал «монгольский» способ охладить авто

Источник:
Sibnet.ru
295 0

Кондиционер в автомобиле — настоящее спасение в аномальную жару. Но в некоторых моделях его нет, или же он может сломаться. Автоэксперт рассказал о «монгольском» способе охладить машину.

Автоэксперт Алексей Ревин посоветовал обратиться к опыту предков: монголы охлаждали кумыс, крутя глиняный кувшин с напитком на веревке, — часть кумыса выходила через поры и, испаряясь, охлаждала кувшин.

Автомобилистам нужно залить в бачок омывателя обычную чистую воду и как можно чаще опрыскивать ею лобовое стекло. Это позволит снизить температуру самого стекла, а вода, стекающая под дворники, будет испаряться и принесет в салон более прохладный воздух, приводят слова Ревина «Аргументы и факты».

Это связано с тем, что обычно в автомобиле под дворниками находится забор воздуха, который идет в салон. Важно, чтобы короб воздухопритока был прочищен от листвы и грязи.

Дополнительно эксперты советуют класть замороженную бутылку с водой на воздуховод под лобовым стеклом.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Lada Niva обретет подушки безопасности
Единственный в своем роде РАФ «Афалина» выставили на продажу
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Обозначен срок появления водородного Aurus
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Представлена карта глобального изменения климата
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Как уйначальница скажет, так и будет. А он пока чё та молчит. 🤷&zwj;♂️

Sovik

Нужно было осуждать агрессию Украины в отношении жителей Донбасса и не помогать ей. Ни какой СВО бы не...

corrector

весь мир ждал когда он это скажет, и таки да !

mosquito__2010

Твоя пустая болтовня как всегда прекрасна своей пустотой. Особенно бессмысленный смайлик для всего этого...