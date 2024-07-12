Эксперт подсказал «монгольский» способ охладить авто

Кондиционер в автомобиле — настоящее спасение в аномальную жару. Но в некоторых моделях его нет, или же он может сломаться. Автоэксперт рассказал о «монгольском» способе охладить машину.

Автоэксперт Алексей Ревин посоветовал обратиться к опыту предков: монголы охлаждали кумыс, крутя глиняный кувшин с напитком на веревке, — часть кумыса выходила через поры и, испаряясь, охлаждала кувшин.

Автомобилистам нужно залить в бачок омывателя обычную чистую воду и как можно чаще опрыскивать ею лобовое стекло. Это позволит снизить температуру самого стекла, а вода, стекающая под дворники, будет испаряться и принесет в салон более прохладный воздух, приводят слова Ревина «Аргументы и факты».

Это связано с тем, что обычно в автомобиле под дворниками находится забор воздуха, который идет в салон. Важно, чтобы короб воздухопритока был прочищен от листвы и грязи.

Дополнительно эксперты советуют класть замороженную бутылку с водой на воздуховод под лобовым стеклом.