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Чернышенко поручил создать короткий номер 124 для помощи детям

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания короткого телефона доверия 124 для оказания экстренной и анонимной помощи детям и их родителям, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124», — говорится в сообщении.

По данным Чернышенко, в 38 регионах открыто 69 семейных многофункциональных центров (МФЦ). Как сообщали в Минтруде, семейные МФЦ оказывают социальную помощь всем семьям вне зависимости от дохода.

Кроме того, в 57 регионах созданы 99 домашних микрореабилитационных центров, где сформирована доступная и непрерывная среда для получения реабилитационных услуг детьми-инвалидами и их семьями.

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ЧП #Происшествия #Здоровье
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Asd10

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mosquito__2010

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