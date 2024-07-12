Чернышенко поручил создать короткий номер 124 для помощи детям

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания короткого телефона доверия 124 для оказания экстренной и анонимной помощи детям и их родителям, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124», — говорится в сообщении.

По данным Чернышенко, в 38 регионах открыто 69 семейных многофункциональных центров (МФЦ). Как сообщали в Минтруде, семейные МФЦ оказывают социальную помощь всем семьям вне зависимости от дохода.

Кроме того, в 57 регионах созданы 99 домашних микрореабилитационных центров, где сформирована доступная и непрерывная среда для получения реабилитационных услуг детьми-инвалидами и их семьями.