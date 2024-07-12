Евгения Медведева станет гостьей нового выпуска шоу «Место силы»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева стала героиней мистического шоу «Место силы», но ей не понравился тактильный контакт с экстрасенсами.

Участники шоу «Место силы» в новом выпуске пройдут испытание у памятника Виктору Цою и дадут ценные советы фигуристке Евгении Медведевой. Но девушка останется недовольна.

Медведева придет в магический дом с вопросом о том, чем ей стоит дальше заниматься в жизни. Фигуристка ищет себя и свой путь. Несмотря на то, что участники проекта расскажут о гостье немало интересных фактов, работа некоторых экстрасенсов придется не по душе олимпийской чемпионке.

«Я абсолютно не тактильный человек! Я не могу, мне не комфортно! Мало того, что мне некомфортно само прикосновение от нового человека, а от мужчины так вообще», – признается фигуристка в эфире.

Новый выпуск шоу «Место силы» покажут в субботу, 13 июля, в 19.00 на ТНТ.