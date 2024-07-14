Юрист рассказал, как мошенники ищут жертв в соцсетях

Мошенники изобрели новую схему обмана — в соцсетях они заходят в группы по творческому или финансовому росту и там ищут жертв, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Суть в том, что сначала они втираются в доверие к участникам — спрашивают о курсе, результатах. «Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми», — сказал «Прайм» Иван Соловьев.

Затем, по его словам, они налаживают дружеские отношения с жертвой, на это уходит от месяца до полугода. После этого начинается стадия обмана — мошенник рассказывает о супервысоких заработках знакомых на инсайдерской информации в спорте.

Жертве предлагают доступ к таким доходам, но просят первоначальный капитал — оплату членства в группе, ставок. Многие настолько доверяют новым «друзьям» и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги, отметил эксперт.

После того, как схема раскрыта, жертвы даже не обращаются в полицию — понимают незаконность таких схем. Поэтому нужно исходить из презумпции недобросовестности каждого нового знакомого в соцсетях, предупредил Соловьев.