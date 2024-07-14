Чешский эксперт оценил шансы украинских F‑16 в бою с ВКС России

Украина в ближайшие недели получит истребители F-16, но Россия, особенно ее ПВО, уже приготовилась к их появлению, пишет военный обозреватель чешского издания Seznam zpravy Матоуш Лазновский.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Германия обязались предоставить Украине более 80 самолетов F-16 американского производства. И уже скоро часть из них поступит в распоряжение Киева. «Но все не так просто. F-16 предстоит борьба с противником, который совершенствуется по мере развития вооруженного конфликта», — считает Лазновский.

Большой проблемой, по его словам, для них станет ПВО России. Она значительно снизит эффективность F-16. Истребителям придется скрываться от нее на малых высотах, что сделает их уязвимыми для другой угрозы — российской боевой авиации, пояснил обозреватель.

Российские истребители имеют в арсенале большое количество ракет класса «воздух-воздух» Р-37М дальностью около 300 километров и Р-77 дальностью 199 километров. Максимум, что могут получить F-16 — это ракеты AIM-120D с максимальной дальностью около 150 километров. Но при стрельбе с малых высот AIM-120D потеряют в дальности десятки километров, отметил Лазновский.

По его словам, F-16 могут помочь Украине в борьбе с российскими крылатыми ракетами или дронами. «Принципиальных изменений в украинском небе от их появления ждать не приходится», — заключил чешский эксперт.