НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чешский эксперт оценил шансы украинских F‑16 в бою с ВКС России

Источник:
Seznam zpravy
175 2

Украина в ближайшие недели получит истребители F-16, но Россия, особенно ее ПВО, уже приготовилась к их появлению, пишет военный обозреватель чешского издания Seznam zpravy Матоуш Лазновский.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Германия обязались предоставить Украине более 80 самолетов F-16 американского производства. И уже скоро часть из них поступит в распоряжение Киева. «Но все не так просто. F-16 предстоит борьба с противником, который совершенствуется по мере развития вооруженного конфликта», — считает Лазновский.

Большой проблемой, по его словам, для них станет ПВО России. Она значительно снизит эффективность F-16. Истребителям придется скрываться от нее на малых высотах, что сделает их уязвимыми для другой угрозы — российской боевой авиации, пояснил обозреватель.

Российские истребители имеют в арсенале большое количество ракет класса «воздух-воздух» Р-37М дальностью около 300 километров и Р-77 дальностью 199 километров. Максимум, что могут получить F-16 — это ракеты AIM-120D с максимальной дальностью около 150 километров. Но при стрельбе с малых высот AIM-120D потеряют в дальности десятки километров, отметил Лазновский.

По его словам, F-16 могут помочь Украине в борьбе с российскими крылатыми ракетами или дронами. «Принципиальных изменений в украинском небе от их появления ждать не приходится», — заключил чешский эксперт.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Потери танков на Украине поставили под сомнение создание AbramsX
Белый дом сообщил, где будут базироваться переданные Киеву F‑16
США разместят в Германии гиперзвуковое оружие
Запад передаст F-16 Украине целыми эскадрильями
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Путин назвал сроки начала мирных переговоров с Украиной
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Фейкомёт перепроверяющий новости на фейковость это остроумно. Думаешь твоя шизофрения вообще сможет поддаться...

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям своих жмуров уже нашутили эти бесконечно...

Asd10

И сколько лошадей понадобится для переброски одного Абрамса??? 🤣