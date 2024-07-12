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Нюша описала отношения с Кридом после развода с мужем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Нюши

Поклонники Нюши мечтают, что певица после развода с мужем Игорем Сивовым может возобновить роман с Егором Кридом, который до сих пор одинок. Но артистка не дает таких шансов.

Нюша рассказала, что поддерживает с Кридом хорошие отношения. Они поздравляют дург друга с праздниками, могут созвониться и поболтать на светских мероприятиях.

«Конечно, мы не чужие друг другу люди. Мне кажется, было бы странно оставаться друзьями и дружить. Это хороший знак, что мы хорошо друг к другу относимся. Мы взрослые люди», — сказала Нюша о Криде в интервью «Муз Шоу».

Крид в свою очередь тоже очень тепло отзывается о бывшей возлюбленной, но о возобновлении романтических отношений ничего не говорит.

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Топ комментариев

Asd10

Как уйначальница скажет, так и будет. А он пока чё та молчит. 🤷&zwj;♂️

Sovik

Нужно было осуждать агрессию Украины в отношении жителей Донбасса и не помогать ей. Ни какой СВО бы не...

corrector

весь мир ждал когда он это скажет, и таки да !

mosquito__2010

Твоя пустая болтовня как всегда прекрасна своей пустотой. Особенно бессмысленный смайлик для всего этого...