Байден исключил нанесение ударов американским оружием по Москве

Разрешение Вооруженным силам Украины наносить удары по Москве американским оружием является бессмысленным, заявил президент США Джо Байден.

«К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Он уточнил, что США разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России, однако удары на большую глубину по территории России лишены смысла.

Ранее Вашингтон предоставил Киеву право использовать американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих из-за границы. Изначально целями могли быть только Вооруженные силы РФ, находящиеся на границе в районе Харьковской области.

Однако позже США изменили свое решение, позволив Украине применять их оружие для более глубоких ударов. При этом Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом вопрос, как и по каким целям можно использовать переданное ему американское оружие.