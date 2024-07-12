Проверки общепита вернут после вспышки ботулизма

Количество массовых отравлений некачественной едой после введения моратория на проверки предприятий общепита выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

В ходе вспышки ботулизма пострадали 417 человек, двое умерли. Как оказалось фасолью с ботулотоксином народ накормило предприятие, чей цех не просто не соблюдал саннормы, но работал подпольно.

«Сегодня предприниматель сам заявляет об открытии производства и его соответствии санитарным нормам. Но, как показало расследование вспышки ботулизма, производитель нарушил все нормы, цех работал нелегально, о нем никто не знал», — цитирует «Российская газета» Попову.

Она предложила вернуть контрольную закупку и отбор проб с полки. Если обнаружатся отклонения от нормативов, тогда инициируется, пояснила Попова.

«У нас есть необходимые ресурсы, лабораторная база для выявления неблагополучной продукции. Дайте нам доступ на предприятия», — обратилась к депутатам глава Роспотребнадзора.