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Проверки общепита вернут после вспышки ботулизма

Источник:
«Российская газета»
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Количество массовых отравлений некачественной едой после введения моратория на проверки предприятий общепита выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

В ходе вспышки ботулизма пострадали 417 человек, двое умерли. Как оказалось фасолью с ботулотоксином народ накормило предприятие, чей цех не просто не соблюдал саннормы, но работал подпольно.

«Сегодня предприниматель сам заявляет об открытии производства и его соответствии санитарным нормам. Но, как показало расследование вспышки ботулизма, производитель нарушил все нормы, цех работал нелегально, о нем никто не знал», — цитирует «Российская газета» Попову.

Она предложила вернуть контрольную закупку и отбор проб с полки. Если обнаружатся отклонения от нормативов, тогда инициируется, пояснила Попова.

«У нас есть необходимые ресурсы, лабораторная база для выявления неблагополучной продукции. Дайте нам доступ на предприятия», — обратилась к депутатам глава Роспотребнадзора.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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