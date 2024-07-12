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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белый дом сообщил, где будут базироваться переданные Киеву F‑16

Источник:
Sibnet.ru
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Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине», — приводит РИА Новости слова Салливана. Он добавил, что истребители будут использоваться для защиты украинских сил на передовой

Ранее Бельгия и другие страны-члены Североатлантического альянса сообщили о намерении обеспечить Украину боеприпасами для F-16.

При этом власти Бельгии заявили, что не разрешат Украине использовать свои истребители F-16 для атаки целей за пределами своей страны, то есть для ударов вглубь России.

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