Белый дом сообщил, где будут базироваться переданные Киеву F‑16

Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине», — приводит РИА Новости слова Салливана. Он добавил, что истребители будут использоваться для защиты украинских сил на передовой

Ранее Бельгия и другие страны-члены Североатлантического альянса сообщили о намерении обеспечить Украину боеприпасами для F-16.

При этом власти Бельгии заявили, что не разрешат Украине использовать свои истребители F-16 для атаки целей за пределами своей страны, то есть для ударов вглубь России.