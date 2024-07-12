Осужденный за коррупцию генерал попросился на фронт

Осужденный на девять лет за коррупцию генерал Росгвардии Вадим Драгомирецкий подал ходатайство на участие в специальной военной операции, сообщили его адвокат Олег Цуканов.

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу генерал-майора Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима с лишением звания генерал-майора приговорил, приводит газета «Коммерсантъ» судебное решение.

Драгомирецкий был признан виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, заключившей контракты на проведение работ для ведомства.

Осужденный рассчитывает искупить свою вину участием в СВО и уже подал соответствующее ходатайство, рассказал газете Цуканов.