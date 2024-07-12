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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Осужденный за коррупцию генерал попросился на фронт

Источник:
«Коммерсантъ»
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Осужденный на девять лет за коррупцию генерал Росгвардии Вадим Драгомирецкий подал ходатайство на участие в специальной военной операции, сообщили его адвокат Олег Цуканов.

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу генерал-майора Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима с лишением звания генерал-майора приговорил, приводит газета «Коммерсантъ» судебное решение.

Драгомирецкий был признан виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, заключившей контракты на проведение работ для ведомства.

Осужденный рассчитывает искупить свою вину участием в СВО и уже подал соответствующее ходатайство, рассказал газете Цуканов.

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Топ комментариев

c2h5oh76

" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

Sovik

Нужно было осуждать агрессию Украины в отношении жителей Донбасса и не помогать ей. Ни какой СВО бы не...

Asd10

Как уйначальница скажет, так и будет. А он пока чё та молчит. 🤷&zwj;♂️

Alhazred

"– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович. – Потрудитесь излагать ваши мысли яснее." (с)