Дочь Джигана и Самойловой устроилась на работу официанткой

Фото: © телеграм-канал Оксаны Самойловой
Дочь Джигана и Оксаны Самойловой 12-летняя Ариела нашла работу и стала официанткой, сообщили звездные родители девочки в соцсетях.
«Ари пошла работать официантом. И мы сразу приехали к ней на работу», — написала Самойлова.
Родители Ариэлы отметили, что рады за дочь и очень гордятся ее поступком. В первый же рабочий день девочки они пришли на место ее работы, чтобы поддержать.
Ранее Ариэла занималась музыкой. Она выпустила несколько треков, но после волны критики в соцсетях забросила это занятие.