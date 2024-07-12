Дочь Джигана и Самойловой устроилась на работу официанткой

Дочь Джигана и Оксаны Самойловой 12-летняя Ариела нашла работу и стала официанткой, сообщили звездные родители девочки в соцсетях.

«Ари пошла работать официантом. И мы сразу приехали к ней на работу», — написала Самойлова.

Родители Ариэлы отметили, что рады за дочь и очень гордятся ее поступком. В первый же рабочий день девочки они пришли на место ее работы, чтобы поддержать.

Ранее Ариэла занималась музыкой. Она выпустила несколько треков, но после волны критики в соцсетях забросила это занятие.