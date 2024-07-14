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Сомнологи дали советы по борьбе с бессонницей в удушающую жару

Источник:
Sibnet.ru
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Оптимальной температурой для хорошего сна считается плюс 18-22 градуса, предупредили сомнологи, посоветовав вечером не перегреваться и пить больше жидкости.

«Нужно кондиционировать воздух, принимать перед сном холодный душ и закрывать шторами пространство, чтобы солнце не шпарило и не нагревало его», — сказал в беседе с «Радио 1» член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

Он рекомендовал соблюдать элементы гигиены сна. Речь идет о режиме — просыпаться стоит в одно и то же время вне зависимости от того, насколько человек выспался. По словам Кудинова, тогда сонливость наступит сама.

Сомнолог, врач-психиатр Владимир Ковальзон добавил, что в знойные дни нужно стараться не перегреваться и пить больше жидкости.

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Жизнь #Здоровье
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