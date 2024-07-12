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Банки станут блокировать переводы при подозрительной активности

Источник:
РБК
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Российские банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы в случае, если у клиента будет замечена подозрительная телефонная активность, сообщил Банк России.

Под подозрительной активностью подразумеваются продолжительные звонки или нетипичное для клиента увеличение числа СМС-сообщений с нового адреса, рассказали РБК в Центробанке.

Подобные меры не являются обязательными для всех банков. Их должны выполнять только те кредитные организации, которые заключили коммерческие договоры с сотовыми операторами об обмене данными, отметили в ЦБ.

В первом квартале 2024 года российские банки противостояли масштабным кибератакам мошенников, предотвратив хищение средств клиентов на сумму около 2 триллионов рублей.

Несмотря на усилия финансовых организаций, злоумышленники похитили у клиентов 4,3 миллиарда рублей.

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Экономика #Деньги
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