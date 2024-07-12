Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Басманный районный суд Москвы 9 июля заочно арестовал Навальную на два месяца. Она стала фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Решение о заочном аресте Навальной суд вынес по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета. Подробности обвинения против вдовы оппозиционера пресс-служба судов не раскрыла.

Срок ареста Навальной будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.

Навальная занялась политической деятельностью после смерти мужа 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк».

Внесение в реестр Росфинмониторинга ведет к полной блокировке счетов и ограничению возможности распоряжаться финансами на территории России. Включенным в перечень разрешается тратить не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.