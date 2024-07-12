Депутаты попросили Грефа убрать «радужного единорога» с детских карт

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой прекратить выпуск детских банковских карт с изображением «радужного единорога», усмотрев в нем символику «движения ЛГБТ» (в ноябре 2023 года Верховный суд России признал его экстремистским и запретил).

«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства РФ и остановить выпуск "Детской СберКарты" с «"радужным единорогом" — символикой движения ЛГБТ», — цитирует РБК обращение на имя Грефа, подписанное в том числе Ниной Останиной.

Авторы сослались на обращения родителей, «возмущенных» выпуском таких карт. «Известно, что «радужная символика» является не чем иным, как атрибутом движения ЛГБТ, признанного 30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации экстремистским. Его деятельность запрещена на территории страны», — добавили они.

«Сбер» предлагает карты для детей от шести до 13 лет с бесплатным выпуском и обслуживанием. На сайте представлено семь вариантов дизайна карт на выбор: Чебурашка, Попугай, Енот, Собака, Единорог, Монстрики и СберКот.