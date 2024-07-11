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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva обретет подушки безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ намерен наладить выпуск Lada Niva с подушками безопасности, выпуск первых машин запланирован на последний квартал этого года.

При этом у Niva Legend подушка безопасности будет рассчитана только на водителя, а у Niva Travel — на водителя и переднего пассажира, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Также в четвертом квартале АвтоВАЗ хочет запустить в производство полнофункциональные версии Granta с дополнительным оборудованием и Lada Niva Sport на базе Niva Legend.

По итогам первого полугодия производство Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta — на 37%, Niva — на 49%. За этот период компании также удалось выпустить 3,7 тысячи экземпляров Lada Largus.

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