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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские военные передали России координаты бункера с генералами

Источник:
«Царьград»
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Украинские военные передали российским войскам координаты бункера с находившимися там высокопоставленными офицерами, утверждает издание «Царьград». В итоге по объекту был нанесен ракетный удар.

Бункер в Кривом Роге поразили ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31 ранним утром 8 июля. Место находилось на территории Северного горно-обогатительного комбината, где велось производство защитных комплексов для американских танков Abrams и БМП Bradley.

В командном пункте бункерного типа с генералами ВСУ в этот момент шло большое совещание. При этом координаты, место и время «слили» военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые тем самым якобы сводили счеты со своими командирами.

Предположительно, что недовольство ряда офицеров ВСУ связано с действиями нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Это побуждает некоторых военных идти на сотрудничество с Россией.

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Оборона #Конфликты #Армия
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