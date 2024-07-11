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Раскрыт простой способ сделать окрошку полезней

Источник:
«Лента.ру»
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Чтобы сделать окрошку полезней, необходимо исключить из рецепта колбасу и добавить вместо нее телятину, курицу или индейку, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

Вареная колбаса содержит много жира и соли. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. Нежирное мясо лишено таких недостатков, при этом оно отлично утоляет голод за счет высокого содержания белка, уточнила эксперт.

Остальные компоненты холодного супа врач призвала не менять. Однако для максимальной пользы Утюмова посоветовала обращать внимание на состав магазинного кваса, который используется для окрошки.

В нем должны быть следующие ингредиенты: сусло, например, в виде ячменного или ржаного солода, кукурузы либо ржаной муки; вода; дрожжи и молочнокислые бактерии. При этом наличие сахарозаменителей и ароматизаторов нежелательно.

Врач также рекомендовала в качестве заправки использовать греческий йогурт, богатый пробиотиками, белком, магнием, кальцием и фосфором. Для придания окрошке пикантности она предложила добавить семена горчицы или тертый корень хрена.

«Корень хрена имеет противовоспалительное действие, помогает укреплять иммунную систему и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта», — напомнила специалист.

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Жизнь #Еда
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