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Ученые «подслушали» внутренний голос человека

Источник:
Sibnet.ru
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Российские исследователи имплантировали внутричерепные электроды двум пациентам для исследования их мозговой активности при письме и говорении, чтобы «прочитать мысли» человека.

В исследовании участвовали два пациента с эпилепсией, которым имплантировали электроды в мозг по медицинским показаниям. С их помощью медики ищут и купируют очаг эпилептической активности, пишет «Газета.Ru».

В рамках эксперимента пациенты писали цифры на планшете. Затем они сперва произносили слова вслух, потом беззвучно артикулировали их и наконец лишь воображали произнесение слов, без какого бы то ни было движения языка и губ.

Все это время с электродов велась непрерывная запись мозговой активности. Ученые обнаружили, что во время письма, регистрировалась не локализованная активность: сигнал принимали все электроды, независимо от их положения.

Оказалось, что координация движений сопровождается распределением активности по всей коре головного мозга, а не сосредоточением в одной точке. В некоторых определенных участках мозга активность наблюдалась при реализации говорения и письма.

Паттерны электрической активности при полноценном говорении и при «немой» артикуляции оказались сходны. При этом с помощью определения конкретного места генерации электрической активности в мозге можно распознавать намерения человека — «читать мысли».

Разработка расширяет базу знаний, необходимую для создания умных мозговых чипов, которые смогут распознавать намерения пользователя. Подобные технологии в перспективе могут использоваться в умных протезах.

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