Создан вживляемый под кожу криптокошелек

Американские компании VivoKey и Dangerous Things разработали имплантируемый в тело человека криптовалютный кошелек Apex.

Кошелек Apex использует имплантируемые под кожу человека чипы для хранения данных, необходимых для доступа к биткоинам. Обработка транзакций с криптовалютой проходит непосредственно внутри вживленного чипа, пишет Decrypt.

Сигналы с чипа считываются смартфонами и другими устройствами, позволяя владельцу совершать транзакции. Криптокошелек поддерживает несколько криптовалют, ключи к которым хранятся непосредственно на вживленном устройстве.

В настоящее время устройство поддерживает кошелек Satochip, приложение Seedkeeper и кошелек для карт памяти Status IM. При этом мобильное приложение служит лишь интерфейсом и не хранит приватные ключи на устройстве.