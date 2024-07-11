Госдума спрогнозировала обрушение цен на новостройки

Цены на новостройки существенно снизятся уже в конце 2024 года, спрогнозировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть мнение, что для снижения цен на недвижимость потребуется два года, но я рассчитываю, что это произойдет быстрее, потому что строителям, чтобы запускать новые проекты, нужно продать уже построенное жилье», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По его словам, уже во второй половине этого года возможно снижение цен на новостройки до 40%. Застройщики будут вынуждены пойти на такой шаг из-за отмены льготной ипотеки и текущих высоких ставок на кредиты.

Причину нынешних высоких цен на недвижимость депутат связывает с массовым распространением ипотечной госпрограммы под 8%. Программа увеличила спрос на новостройки, что привело к подорожанию недвижимости.

Теперь, когда программа завершена, надо ожидать обратного эффекта, считает парламентарий. По прогнозам Аксакова, в целом этот процесс растянется примерно на год, хотя самое активное снижение придется на второе полугодие 2024 года.