США рассекретили документы об отношениях НАТО и России

Архив национальной безопасности США обнародовал порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум.

Авторы документа указывают, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО. Подчеркивается, что публично говорить об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

При этом стратегию в отношении Украины и ее возможным участием в НАТО предполагалось реализовывать параллельно с развитием партнерства Североатлантического альянса с Российской Федерацией.

С Москвой планировалось вести серьезный диалог, при этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы российская сторона путала этот диалог с участием в решениях о членстве или праве вето.

Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме переговоров президентов РФ Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Американский политик тогда заявил, что хочет создать НАТО, «которое не будет угрозой для России».

Однако Клинтон не захотел дать обещания, что бывшие страны СССР не смогут со временем войти в НАТО. По его словам, это было бы плохо для попытки построить новый альянс, но также негативно сказалось бы на попытках построить новую Россию.