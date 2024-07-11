НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США рассекретили документы об отношениях НАТО и России

Источник:
РИА Новости
660 2

Архив национальной безопасности США обнародовал порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум.

Авторы документа указывают, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО. Подчеркивается, что публично говорить об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

При этом стратегию в отношении Украины и ее возможным участием в НАТО предполагалось реализовывать параллельно с развитием партнерства Североатлантического альянса с Российской Федерацией.

С Москвой планировалось вести серьезный диалог, при этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы российская сторона путала этот диалог с участием в решениях о членстве или праве вето.

Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме переговоров президентов РФ Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Американский политик тогда заявил, что хочет создать НАТО, «которое не будет угрозой для России».

Однако Клинтон не захотел дать обещания, что бывшие страны СССР не смогут со временем войти в НАТО. По его словам, это было бы плохо для попытки построить новый альянс, но также негативно сказалось бы на попытках построить новую Россию.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Медведев пригрозил Украине и НАТО исчезновением
Российская разведка узнала о поисках в США замены Зеленскому
Самым молодым мэром в истории США стала 21-летняя девушка
Россия не станет участвовать в новом саммите по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Представлена карта глобального изменения климата
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Медведев пригрозил Украине и НАТО исчезновением
США рассекретили документы об отношениях НАТО и России
Xiaomi показала «экстремальный» смартфон Redmi
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

c2h5oh76

" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь