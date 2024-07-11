Медведев пригрозил Украине и НАТО исчезновением

Россия должна сделать все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик прокомментировал итоговую декларацию саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. В документе говорится, что Запад продолжит поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

По мнению Медведева, в данном случае вывод очевиден — Россия должна сделать все, чтобы путь Украины в НАТО «завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО, а лучше и того, и другого».

Саммит НАТО проходит 9–11 июля в Вашингтоне, в нем приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию. Ключевая тема — «Украина и трансатлантическая безопасность».

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую Россия якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.