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Медведев пригрозил Украине и НАТО исчезновением

Источник:
Sibnet.ru
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Россия должна сделать все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик прокомментировал итоговую декларацию саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. В документе говорится, что Запад продолжит поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

По мнению Медведева, в данном случае вывод очевиден — Россия должна сделать все, чтобы путь Украины в НАТО «завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО, а лучше и того, и другого».

Саммит НАТО проходит 9–11 июля в Вашингтоне, в нем приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию. Ключевая тема — «Украина и трансатлантическая безопасность».

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую Россия якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.

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Политика #Мир #Россия
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