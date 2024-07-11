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Российская разведка узнала о поисках в США замены Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Служба внешней разведки (СВР) России получила информацию о поисках в Соединенных Штатах альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из рассекреченной шифрограммы.

«По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», — говорится в шифрограмме, опубликованной в журнале «Разведчик».

В документе говорится, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе выражают тревогу ростом недовольства в украинском обществе затягиванием конфликта с Россией. На Украине стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам на фоне утраты Зеленским легитимности.

Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту, отмечается в шифрограмме. Соответствующие контакты установлены с лидером партий «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

«Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера», — сказано в документе.

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corrector

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" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

ld_andrey

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pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь