Мужчины и женщины по-разному относятся к поцелуям, выяснили исследователи Нью-Йоркского университета. Для прекрасного пола они важнее, поскольку так они оценивают партнеров по вкусу и запаху.

В отличие от женщин, большинство мужчин (более 50%) готовы заниматься сексом с кем-то без такой ласки, прекрасному же полу важно поцеловать человека перед близостью. Причем если женщине не понравится результат, то и секса с человеком она планировать не будет, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

По мнению исследователей, с помощью поцелуя женщины оценивают дыхание человека, вкус его губ. Важно, чтобы не возникало неприятных ощущений. Дело в том, что поцелуи могут предоставить информацию о здоровье человека и его гормональном статусе, поскольку сальные железы расположены на лице с высокой плотностью и регулируются половыми гормонами.

Вкус и запах изо рта человека тоже могут указывать на проблемы со здоровьем или их отсутствие, что имеет значение с точки зрения размножения, полагают ученые.