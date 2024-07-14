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Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе

Источник:
Scientific American
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Программа «Викинг» еще в 1970-х годах доказала существование жизни на Марсе, заявил бывший инженер NASA Гилберт Левин, бывший одним из исследователей этой программы.

«Мне довелось участвовать в этом историческом эксперименте 1976 года — введение меченых веществ проводилось в рамках программы НАСА "Викинг"», — рассказал Левин свой статье, опубликованной в издании Scientific American.

В июле 1976 года были получены первые результаты с Марса, где на расстоянии почти 6,5 тысячи километров друг от друга приземлились аппараты «Викинг». «Пробы, как ни удивительно, оказались положительным», — отметил инженер.

«В ходе эксперимента Labeled Release (LR) положительный результат дали четыре пробы и пять контрольных замеров. Это свидетельствовало о микробном дыхании на Красной планете. Аналогичные кривые были получены в ходе экспериментов c земной почвой», — пояснил Левин.

Но, по его словам, NASA заключило, что находка лишь «имитирует жизнь, но ею не является». «Поразительно, но за все 43 года, что прошли с той поры, приборами для обнаружения органической материи ни один из космических кораблей NASA так и не оборудовали», — отметил инженер.

«Люди собираются отправить на Марс пилотируемый корабль. И любая тамошняя жизнь несет потенциальную угрозу астронавтам — а по их возвращении и всем нам. Таким образом, вопрос жизни на Марсе сейчас имеет принципиальное значение», — заключил Левин.

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