Российский генерал объяснил, почему СВО завершится в 2024 году

Специальная военная операция закончится осенью 2024 года и для этого есть две причины, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я рассчитываю на то, что — что бы ни говорили в НАТО, в Америке — в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Первая причина, почему это произойдет, — «выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств <...> уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить», отметил генерал.

«Второе — ресурс Украины уже истощается», — считает Алаудинов. «Очень много составляющих — недовольство уже руководящего состава вооруженных сил, недовольство уже народа Украины теми событиями, которые происходят сегодня как на передовой, так и внутри украинского государства», — добавил генерал.

По его словам, «это все накладывается одно на другое, и, естественно, любой маломальский аналитик, который может это просчитать, он тоже понимает, что Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали».