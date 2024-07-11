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ТНТ раскрыл подробности шоу «Звезды в джунглях»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Шоу «Звезды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном снимают в Колумбии, телеканал ТНТ рассказал подробности о проекте.

В шоу «Звезды в джунглях» примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере в джунглях будут проживать 10 человек, а остальные будут появляться после ухода кого-то из первого состава.

Главная задача участников – заработать монеты на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в качестве денежного приза – все зависит от выбора звезд.

Каждую неделю кто-то из участников покидает проект на традиционном для такого формата голосовании, а это значит, что зрители снова будут свидетелями интриг, конфликтов, коалиций, заговоров.

Дата премьеры шоу «Звезды в джунглях» пока нет.

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