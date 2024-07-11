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Сериал про начало СВО с реальными героями сняли на Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Резервисты»

Сериал «Резервисты» про начало СВО глазами мобилизованных сняли на Донбассе. В нем мобилизованные весной 2022-го студенты сыграли самих себя, а боевые сцены снимались под грохот реального фронта.

«Единственное, о чем мы думали, приступая к съемкам – почтить память донецких мобилизованных. Мы показали людей, которые не умели воевать, но выполнили все поставленные задачи – взяли Мариуполь», — цитирует «Комсомольская правда» режиссера проекта Владимира Аграновича.

Агранович рассказал, что сериал получился отчасти народным. В основе сюжета лежат три реальные истории героев.

Когда и на какой площадке выйдет сериал «Резервисты» пока неизвестно. По словам режиссера, первые платформы уже отказали с формулировкой «неформат».

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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

c2h5oh76

" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь