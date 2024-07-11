Сериал про начало СВО с реальными героями сняли на Донбассе

Сериал «Резервисты» про начало СВО глазами мобилизованных сняли на Донбассе. В нем мобилизованные весной 2022-го студенты сыграли самих себя, а боевые сцены снимались под грохот реального фронта.

«Единственное, о чем мы думали, приступая к съемкам – почтить память донецких мобилизованных. Мы показали людей, которые не умели воевать, но выполнили все поставленные задачи – взяли Мариуполь», — цитирует «Комсомольская правда» режиссера проекта Владимира Аграновича.

Агранович рассказал, что сериал получился отчасти народным. В основе сюжета лежат три реальные истории героев.

Когда и на какой площадке выйдет сериал «Резервисты» пока неизвестно. По словам режиссера, первые платформы уже отказали с формулировкой «неформат».