Самым молодым мэром в истории США стала 21-летняя девушка

Студентка Брук Хакаби в 21 год возглавила город Араби в штате Джорджия, девушка стала самым молодым мэром в истории США.

Хакаби будет совмещать обязанности мэра с учебой в сельскохозяйственном колледже и работой на полставки в Департаменте сельского хозяйства штата.

В планах нового мэра — создать первое за последние 100 лет отделение полиции в городе и повысить вовлеченность местной молодежи в политику, рассказала Хакаби изданию The Hill.

Население Араби — чуть менее 500 человек. До этого город в течение 12 лет возглавлял отец девушки.