Россия не станет участвовать в новом саммите по Украине

Российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — сказал РИА Новости Галузин, добавив, что «думают даже пригласить Россию».

По его словам, конкретное место не определено. «Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно», — отметил дипломат.

В России слышат «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса», — констатировал Галузин.

«Налицо очередное проявление мошенничества», — считает Галузин. «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», — заключил замглавы российского МИД.