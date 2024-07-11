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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия не станет участвовать в новом саммите по Украине

Источник:
РИА Новости
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Российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — сказал РИА Новости Галузин, добавив, что «думают даже пригласить Россию».

По его словам, конкретное место не определено. «Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно», — отметил дипломат.

В России слышат «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса», — констатировал Галузин.

«Налицо очередное проявление мошенничества», — считает Галузин. «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», — заключил замглавы российского МИД.

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Тема: Военная операция на Украине
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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

c2h5oh76

" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь