Депутаты задумались о запрете курения на остановках и у магазинов

Депутаты Госдумы предложили запретить курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах.

«К нам поступает много обращений с просьбой урегулировать вопрос курения на остановках общественного транспорта и вблизи магазинов. В основном это те люди, которые не хотят дышать сигаретным дымом», — сказал «Известиям» инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов.

Запрещено курение на станциях метро, в железнодорожных вокзалах, автовокзалах и аэропортах, но на остановках общественного транспорта на открытом воздухе таких ограничений нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет не распространяется сегодня и на входы в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, возле которых постоянно курят. Как считают авторы законопроекта, это мешает комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.