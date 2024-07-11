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Депутаты задумались о запрете курения на остановках и у магазинов

Источник:
«Известия»
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Депутаты Госдумы предложили запретить курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах.

«К нам поступает много обращений с просьбой урегулировать вопрос курения на остановках общественного транспорта и вблизи магазинов. В основном это те люди, которые не хотят дышать сигаретным дымом», — сказал «Известиям» инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов.

Запрещено курение на станциях метро, в железнодорожных вокзалах, автовокзалах и аэропортах, но на остановках общественного транспорта на открытом воздухе таких ограничений нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет не распространяется сегодня и на входы в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, возле которых постоянно курят. Как считают авторы законопроекта, это мешает комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!