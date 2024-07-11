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Милонов увидел вред турецких сериалов для русских женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Депутат Виталий Милонов выступил с предложением законодательно запретить в России показ турецких телесериалов.

По мнению Милонова, в турецких сериалах отношения между мужчиной и женщиной показаны не так, как есть на самом деле. Русские женщина, посмотрев турецкие сериалы, стремятся в Турцию за любовью, но нрав местных мужчин далек от идеала.

«Пусть показывают (сериалы), как на самом деле: она поедет туда – и ее палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придет его мамаша турецкая и скажет: все, ты нам больше не невестка, поехала назад», — высказался Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Турецкие сериалы стали особо популярны после того, как в России перестали официально показывать голливудские релизы. Пик популярности пришелся на сериал «Постучись в мою дверь».

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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!