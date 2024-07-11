Ракета HIMARS упала на территории больницы в Донецке

Неразорвавшаяся ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории больницы в Донецке.

В Пролетарском районе города около больницы №11 была обнаружена практически целая ракета, выпущенная из HIMARS. Найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

На ракете отчетливо остались видны различные маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года. Боеголовка не взорвалась, ее разминировали сотрудники МЧС.

Украина регулярно использует высокоточное оружие против новых российских территорий. 3 июля ВСУ нанесли удар по Первому республиканскому супермаркету в Донецке с их помощью, магазин был полностью разрушен.