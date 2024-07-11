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Ракета HIMARS упала на территории больницы в Донецке

Источник:
РИА Новости
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Неразорвавшаяся ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории больницы в Донецке.

В Пролетарском районе города около больницы №11 была обнаружена практически целая ракета, выпущенная из HIMARS. Найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

На ракете отчетливо остались видны различные маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года. Боеголовка не взорвалась, ее разминировали сотрудники МЧС.

Украина регулярно использует высокоточное оружие против новых российских территорий. 3 июля ВСУ нанесли удар по Первому республиканскому супермаркету в Донецке с их помощью, магазин был полностью разрушен.

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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!