НАТО потребовала от всего мира перестать помогать России

НАТО потребовала от всех стран мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, говорится в совместной декларации стран блока.

«Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине», — сказано в документе.

Особое беспокойства у стран Североатлантического альянса вызывают отношения между Москвой и Пекином.

«Углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимно усиливающие попытки подорвать и перестроить основанный на правилах международный порядок вызывают глубокие опасения», — подчеркивается в документе.

В декларации страны НАТО называют Россию «угрозой» в долгосрочной перспективе, так как Москва, по мнению альянса, «восстанавливает и расширяет военный потенциал».

При этом в документе утверждается, что сами страны альянса якобы не стремятся к конфронтации и «не представляют угрозу» для России.