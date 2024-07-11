НАТО потребовала от всего мира перестать помогать России

НАТО потребовала от всех стран мира не оказывать никакой
поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, говорится в совместной
декларации стран блока.
«Мы
призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем
всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на
Украине», — сказано в документе.
Особое
беспокойства у стран Североатлантического альянса вызывают отношения
между Москвой и Пекином.
«Углубление
стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимно усиливающие
попытки подорвать и перестроить основанный на правилах международный порядок
вызывают глубокие опасения», — подчеркивается в документе.
В декларации страны НАТО называют Россию «угрозой» в
долгосрочной перспективе, так как Москва, по мнению альянса, «восстанавливает
и расширяет военный потенциал».
При
этом в документе утверждается, что сами страны
альянса якобы не стремятся к конфронтации и «не
представляют угрозу» для России.