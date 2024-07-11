Англия вырвала победу у Нидерландов и вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии обыграла сборную Нидерландов со счетом 2:1 и стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2024 года. Победный гол был забит в самом конце второго тайма.

Первый мяч на седьмой минуте забил полузащитник голландцев Хави Симонс в дальний верхний угол. На 16-й минуте нападающий Гарри Кейн реализовал пенальти и сравнял счет.

На 90-й минуте нападающий Олли Уоткинс получил пас в правой части штрафной и пробил в дальний нижний с острого угла. Он забил гол и принес англичанам победу.

Финал пройдет 14 июля в Берлине. Соперником Англии будет сборная Испании, победившая Францию (2:1). Сборные Франции и Нидерландов стали обладателями бронзовых медалей.