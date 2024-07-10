Запад передаст F-16 Украине целыми эскадрильями

Западные страны собираются нарастить поставки истребителей F-16 Украине и передавать самолеты целыми эскадрильями.

Решение подтверждено совместным заявлением Соединенных Штатов, Дании и Нидерландов, пишет ТАСС. Ожидается, что первые истребители F-16 будут переброшены на Украину до конца этого лета.

«Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», — говорится в обращении.

В частности, Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16, обучение украинских пилотов будет вестись на военной базе в Румынии. Еще шесть истребителей F-16 Киеву передаст Норвегия. Всего ВСУ смогут получить порядка 60 истребителей.