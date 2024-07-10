НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад передаст F-16 Украине целыми эскадрильями

Источник:
Sibnet.ru
433 2

Западные страны собираются нарастить поставки истребителей F-16 Украине и передавать самолеты целыми эскадрильями.

Решение подтверждено совместным заявлением Соединенных Штатов, Дании и Нидерландов, пишет ТАСС. Ожидается, что первые истребители F-16 будут переброшены на Украину до конца этого лета.

«Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», — говорится в обращении.

В частности, Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16, обучение украинских пилотов будет вестись на военной базе в Румынии. Еще шесть истребителей F-16 Киеву передаст Норвегия. Всего ВСУ смогут получить порядка 60 истребителей.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»
НАТО назвало крупнейшей угрозой «победу России на Украине»
Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео
Десятки украинских дронов сбиты над Ростовской областью
смотреть все
Оборона #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Представлена карта глобального изменения климата
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин назвал сроки начала мирных переговоров с Украиной
Утверждены новые условия получения семейной ипотеки
Госдума одобрила новые штрафы для самокатчиков
Астрономы нашли потенциально обитаемую планету
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
93
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
74
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
56
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
43
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной
33
Украинские военные испортили репутацию танка Abrams