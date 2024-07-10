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Путин назвал сроки начала мирных переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин предполагает, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездки в Россию.

Путин не назвал потери российской армии, но оценил потери украинской стороны в 40–50 тысяч ежемесячно из-за выросшей интенсивности боевых действий, уточнил венгерский премьер, пишет испанское издание El Pas.

«Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что президент Украины отклонил предложение о временном прекращении огня», — отметил Орбан, подчеркнув при этом, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными, чем когда-либо».

Орбан призвал Евросоюз запустить мирный диалог, не дожидаясь США, так как там продолжается предвыборная кампания, поэтому в ближайшие месяцы американских инициатив ожидать не следует.

«Основываясь на моих переговорах, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты», — добавил премьер.

Орбан во время визитов в Киев и Москву выдвинул предложение о прекращении огня, чтобы способствовать началу дипломатического пути решения ситуации. Путин исключил прекращение огня до того, как это сделает Украина.

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Политика #Мир #Конфликты
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