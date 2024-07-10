Работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы.

Согласно проекту, человеку, который работал в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае выходной или нерабочий день оплачивается в ординарном размере, а день отдыха не подлежит оплате.

При этом законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха, а также не урегулирован вопрос предоставления работнику денежной компенсации в случае неиспользования такого дополнительного дня отдыха.

На практике этот пробел в законодательстве зачастую приводит к тому, что работник в случае увольнения лишается не только предназначенных ему в качестве компенсации дней отдыха, но и повышенной оплаты такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения.

Поправки предусматривают замену неиспользованного дополнительного дня отдыха повышенной оплатой работы. Выплатить компенсацию работодатель должен в день увольнения сотрудника.