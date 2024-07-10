Астрономы нашли потенциально обитаемую планету

Астрономы изучили экзопланету LHS-1140b, расположенную в системе, удаленной от Земли на 50 световых лет.

Оказалось, что LHS 1140b богата водной средой и практически полностью покрыта огромным слоем льда, за исключением области диаметром примерно 4 тысячи километров. Благодаря ей планета напоминает огромное глазное яблоко.

Температура экзопланеты на поверхности может достигать 20 градусов Цельсия, что пригодно для потенциальной органической жизни. Подтверждением этой теории стало наличие азота в составе атмосферы.

Радиус LHS-1140b в 1,73 раза превышает радиус Земли, в то время как масса экзопланеты больше нашей в 5,6 раз. Небесное тело расположено намного ближе к своей звезде, совершая полный оборот вокруг светила за 25 дней.