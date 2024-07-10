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МОК оплатил билеты в Париж российской участнице Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Прыгунья на батуте Анжела Бладцева
Фото: © Федерация прыжков на батуте России

Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил билеты на Олимпиаду в Париже российской прыгунье на батуте Анжеле Бладцевой, сообщила тренер спортсменки Елена Федоренчик.

«МОК оплатил билеты как самой спортсменке, так и двум тренерам», — цитирует ТАСС Федоренчик.

Олимпийский комитет России (ОКР) отказал в материальной поддержке спортсменам, собирающимся выступить на Олимпиаде в Париже. В организации объяснили это решение тем, что любой участник Игр, получивший поддержку ОКР, нарушит требование к нейтральному статусу.

Бладцевой 18 лет, она станет единственной российской участницей олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Неоднократная победительница юношеских первенств мира, действующая чемпионка России.

Олимпийские соревнования в женских прыжках на батуте запланированы на 2 августа.

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