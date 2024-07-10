WhatsApp упростит выход из подозрительных групповых чатов

WhatsApp вводит новую функцию, которая позволит пользователям защитить себя от спама и мошенничества в групповых чатах.

Теперь, когда пользователь будет добавлен в групповой чат кем-то, кого он не знает, в группе для него будет отображаться контекстная карточка. В карточке будет отображаться информация о создателе группы, дата создания, описание группы.

Также в ней будут данные о том, был ли пользователь добавлен кем-то из его списка контактов WhatsApp. В контекстной карточке будет кнопка, позволяющая пользователю быстро покинуть чат, а также ссылка на дополнительную информацию об инструментах безопасности WhatsApp.

Карточки контекста для групповых чатов уже начали внедряться по всему миру и будут доступны всем пользователям без исключения в ближайшие недели.

Новая функция является частью усилий компании по повышению безопасности и защите пользователей от нежелательного контента и мошенничества в мессенджере.