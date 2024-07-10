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WhatsApp упростит выход из подозрительных групповых чатов

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp вводит новую функцию, которая позволит пользователям защитить себя от спама и мошенничества в групповых чатах.

Теперь, когда пользователь будет добавлен в групповой чат кем-то, кого он не знает, в группе для него будет отображаться контекстная карточка. В карточке будет отображаться информация о создателе группы, дата создания, описание группы.

Также в ней будут данные о том, был ли пользователь добавлен кем-то из его списка контактов WhatsApp. В контекстной карточке будет кнопка, позволяющая пользователю быстро покинуть чат, а также ссылка на дополнительную информацию об инструментах безопасности WhatsApp.

Карточки контекста для групповых чатов уже начали внедряться по всему миру и будут доступны всем пользователям без исключения в ближайшие недели.

Новая функция является частью усилий компании по повышению безопасности и защите пользователей от нежелательного контента и мошенничества в мессенджере.

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Топ комментариев

corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!