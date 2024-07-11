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«Культурная комедия» с Алексеем Чадовым выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Культурная комедия»

Три российских проекта выйдут в широкий прокат в четверг, 11 июля. Среди новинок — фильм «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым в главной роли.

В центре сюжета «Культурной комедии» циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов). Он курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим.

Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края.

Другие премьеры

Также в прокат выходит мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света». После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист опять приносит не того ребенка.

Еще один российский релиз — комедия с Давидом Манукяном «Не один дома». По сюжету, пятиклассница Маша Хаметова остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Но у няни есть коварный план.

Из зарубежных новинок в прокате с 11 июля появятся американский фильм ужасов «Максин XXX», драма «Папуля» (США), французская комедия «Второй акт», боевик «На гребне волны. Возвращение» (Австралия).

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Топ комментариев

corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!