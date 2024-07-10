НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Утверждены новые условия получения семейной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
328 0

Минфин сообщил о продлении семейной ипотеки до 2030 года и объявил параметры новой программы.

Так, семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Суммы кредитов сохраняются. Для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей, для жителей других регионов — 6 миллионов рублей. Первый взнос тоже остается на уровне 20%.

Также семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи, где есть ребенок-инвалид, семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития.

Строительство частного дома или покупка для данной категории граждан доступна по России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Оформить доступно только один льготный кредит.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковому уровню
Ипотечные ставки побили рекорд
Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам
Завершилась программа льготной ипотеки
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Представлена карта глобального изменения климата
Игрокам Escape from Tarkov заплатят за поимку читеров
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Утверждены новые условия получения семейной ипотеки
Госдума одобрила новые штрафы для самокатчиков
Астрономы нашли потенциально обитаемую планету
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
93
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
74
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
57
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
55
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
43
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной