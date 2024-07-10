Утверждены новые условия получения семейной ипотеки

Минфин сообщил о продлении семейной ипотеки до 2030 года и объявил параметры новой программы.

Так, семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Суммы кредитов сохраняются. Для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей, для жителей других регионов — 6 миллионов рублей. Первый взнос тоже остается на уровне 20%.

Также семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи, где есть ребенок-инвалид, семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития.

Строительство частного дома или покупка для данной категории граждан доступна по России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Оформить доступно только один льготный кредит.