Воспитатель ответит за загадочное исчезновение детей в горах Кузбасса

Воспитательница детского дома Междуреченска пойдет под суд после таинственного исчезновения троих подростков в горах Кузнецкого Алатау в прошлом году, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Трое подростков 13, 14 и 15 лет пропали 28 июня 2023 года во время похода в горы Кузнецкого Алатау. При спуске с пика Поднебесный они ушли вперед, но на точку сбора не вернулись. Выдвигалась версия, что мальчики сбежали, но она была опровергнута. Подростки до сих пор не найдены.

По версии следствия, воспитательница не уследила за мальчиками. Они «пропали без вести в опасных для жизни условиях резкого снижения температуры воздуха, тумана, особенностей горного рельефа и густорастущей тайги».

Женщина обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание — арест на три месяца.