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ГД приняла закон о повышении налогов для состоятельных россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о донастройке налоговой системы в РФ, вводящий прогрессивную шкалу по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20%, а свыше 50 миллионов рублей в год — 22%.

Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО, а также северных надбавок.

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Экономика #Деньги #Законы
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