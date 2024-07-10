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Копить и тратить: как работают «Бонусы» от Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Прокачать услуги связи от Ростелекома можно не за дополнительные рубли, а за бонусы, которые начисляют каждому абоненту провайдера. 

Бонусы начисляют за пользование телефоном, интернетом или видеонаблюдением. Но программа «Бонус» этим не ограничивается: скидки и подарки можно получить у разных магазинов и компаний.

Что такое бонусы

Бонусы — это баллы, которые накапливаются у абонента Ростелекома за оплату услуг оператора или покупки в магазинах-партнерах.

Зарегистрироваться в программе можно в личном кабинете, выбрав соответствующий раздел, или в мобильном приложении, перейдя в пункт «Бонусная программа». Нужно будет заполнить анкету участника.

При регистрации система присваивает статус, в зависимости от того, сколько услуг подключено:

  • Базовый — 1 услуга
  • Стандартный — 2 услуги
  • Серебряный — 3 услуги
  • Золотой — 4 услуги
  • VIP — 5 услуг

Статус повышается автоматически после подключения новых услуг.

Как накопить бонусы

1. Оплачивать услуги Ростелекома

В зависимости от статуса участника ему начисляют разное количество баллов при оплате услуг: от 1 до 5 за каждые 100 рублей. Размер платежа должен быть от 1000 рублей.

Если платеж меньше 1000 рублей, то за каждые 100 рублей начисляется 1 бонус независимо от статуса абонента.

Дополнительные бонусы можно получить за покупку или аренду фильмов, оплату некоторых тарифов домашнего телефона.

300 бонусов каждый год дарят как подарок на день рождения. От 100 до 300 баллов начисляют каждый год за продолжительность участия в программе.

2. Совершать покупки у партнеров

Интернет-магазины сами определяют, какое количество бонусов начислят за покупки. Минимально — это 1 бонус за каждые 100 рублей. Условия опубликованы соответствующем разделе.

Важно, что на сайт магазина нужно перейти из личного кабинета или мобильного приложения. Тогда бонусы начислят. Если совершить покупки у партнеров другим образом, баллов не будет.

Как тратить

Количество накопленных бонусов отображается в главном меню личного кабинета. Срок их жизни — до двух лет. Бонусы можно потратить на: 

  • Оплату услуг Ростелекома. Доступные предложения зависят от того, что именно у абонента подключено.
  • Продукты и товары партнеров. Это множество онлайн-магазинов и сервисов. 
  • Обучение и чтение. Есть подписка на полезные курсы «Лицея» и «Яндекс Практикума», книги Litres.
  • Игры: например, на прокачивание аккаунта в «Мире кораблей».

Каталог подарков постоянно меняется и обновляется.


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