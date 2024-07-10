Стало известно о новейшей крылатой ракете «изделие 720»

Новейшая крылатая ракета под названием «изделие 720» воплотила лучшие конструкторские идеи, заявил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

«Раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", конечно, рано. Но, учитывая, что оно уже упоминалось в СМИ, кое-что сказать можно. "Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги"», — сказал Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, в «изделии 720» соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО.

АО «ГосМКБ "Радуга"» — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».