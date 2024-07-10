НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно о новейшей крылатой ракете «изделие 720»

Источник:
Sibnet.ru
400 0
Крылатая ракета
Фото: Алексей Ерешко (Alexey Yereshko) / CC BY 4.0

Новейшая крылатая ракета под названием «изделие 720» воплотила лучшие конструкторские идеи, заявил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

«Раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", конечно, рано. Но, учитывая, что оно уже упоминалось в СМИ, кое-что сказать можно. "Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги"», — сказал Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, в «изделии 720» соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО.

АО «ГосМКБ "Радуга"» — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Еще по теме
Байден заявил о передаче Украине десятков систем ПВО
ВСУ использовали при обстреле России синильную кислоту
Украинские военные испортили репутацию танка Abrams
«Искандер» уничтожил две пусковые ЗРК Patriot. ВИДЕО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Представлена карта глобального изменения климата
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
93
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
74
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
57
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
54
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
43
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной