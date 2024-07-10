Иноагента Яну Троянову внесли в список террористов и экстремистов

Актриса Яна Троянова (признана иностранным агентом в России) попала в список террористов и экстремистов.

После начала СВО Троянова уехала из России и теперь живет во Франции. После иммиграции она многократно негативно высказывалась в адрес родной страны.

Внести Троянову в список террористов просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который известен своими доносами на российских знаменитостей.

Также движение активистов «Ветераны России» подавало обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с требованием проверить интервью Трояновой на пропаганду терроризма.