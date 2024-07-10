НАТО считает крупнейшей угрозой победу для себя «победу России на Украине», заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его мнению, победа РФ также усилит «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». «Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО», — сказал генсек.

«Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», — отметил Столтенберг, призвав все страны альянса еще интенсивнее поддерживать Украину на поле боя.