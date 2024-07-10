НАТО считает крупнейшей угрозой победу для себя «победу
России на Украине», заявил генсек Североатлантического альянса Йенс
Столтенберг
«Самым
большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы
России на Украине. Мы не можем этого допустить», — цитирует ТАСС
Столтенберга.
По его мнению, победа РФ также усилит «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». «Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО», — сказал генсек.
«Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», — отметил Столтенберг, призвав все страны альянса еще интенсивнее поддерживать Украину на поле боя.